Изменяемый вектор тяги: серия Terraplane BC Terraplane BC7 в исполнении экскурсионного автобусаВремя поисковПервые десятилетия после Второй мировой войны были чрезвычайно богатыми на технические новшества.
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Изменяемый вектор тяги: серия Terraplane BC Terraplane BC7 в исполнении экскурсионного автобусаВремя поисковПервые десятилетия после Второй мировой войны были чрезвычайно богатыми на технические новшества.
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