56orb

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Морды нужно бить этим сволочным чиновникам в погонах. Затем отправлять на передний край в качестве мотострелков.ОНФ: Оренбургские...
  • Александр Лагуткин
    Пошлите его на Донбасс, раз так пострелять хочется.Подполковник поли...
  • Анатолий Рябенко
    вхожДенис Паслер выск...

Директор школы из Оренбурга вышла в финал Всероссийского конкурса

Директор школы из Оренбурга вышла в финал Всероссийского конкурса

Капкова вошла в 10-ку лауреатов профессионального конкурса директоров учебных заведений России. Ее видеоролик-визитную карточку и выступление по одному из наиболее успешных проектов, реализованных в учебном учреждении, признали одним из лучших.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх