Директор школы из Оренбурга вышла в финал Всероссийского конкурса

Капкова вошла в 10-ку лауреатов профессионального конкурса директоров учебных заведений России. Ее видеоролик-визитную карточку и выступление по одному из наиболее успешных проектов, реализованных в учебном учреждении, признали одним из лучших.
Капкова вошла в 10-ку лауреатов профессионального конкурса директоров учебных заведений России. Ее видеоролик-визитную карточку и выступление по одному из наиболее успешных проектов, реализованных в учебном учреждении, признали одним из лучших.
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