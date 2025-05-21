Собаки, которые точно не захотят вставать в шесть утра ради прогулки и бежать несколько километров. фото: Getty ImagesКак часто при желании обзавестись собакой останавливает мысль о том, что на диване с ним уж точно не поваляешься? Или то, что нужно будет обязательно идти гулять чуть ли не на рассвете, бегать и прыгать с питомцем, чтобы он смог насладиться активностью? Безусловно, характер каждой собаки индивидуален, но все же есть породы, характерные особенности которых точно смогут удовлетворить не самого подвижного человека.