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С такой собакой — соскучишься! 5 самых спокойных пород для неактивных хозяев

С такой собакой — соскучишься! 5 самых спокойных пород для неактивных хозяев

Собаки, которые точно не захотят вставать в шесть утра ради прогулки и бежать несколько километров. фото: Getty ImagesКак часто при желании обзавестись собакой останавливает мысль о том, что на диване с ним уж точно не поваляешься? Или то, что нужно будет обязательно идти гулять чуть ли не на рассвете, бегать и прыгать с питомцем, чтобы он смог насладиться активностью? Безусловно, характер каждой собаки индивидуален, но все же есть породы, характерные особенности которых точно смогут удовлетворить не самого подвижного человека.

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