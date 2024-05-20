США опасается обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси

Американская администрация выражает опасения относительно возможности того, что Иран может указать на США или Израиль как на возможных виновников в авиакатастрофе вертолета, на борту которого находился президент Эбрахим Раиси.
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