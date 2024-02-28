Эксперта рассказали, почему россияне предпочитают хранить сбережения в долларах Ирэн ОрлонскаяРоссияне продолжают активно хранить свои сбережения в долларовой валюте, несмотря на колебания курса и риски, связанные с иностранными инвестициями.
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