Число новых месторождений нефти и газа упало до минимума за 40 лет

Число новых коммерчески значимых месторождений нефти и газа в мире сократилось до минимального уровня более чем за 40 лет.
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