Пишу донос, чтобы закрыли 5 программ на государственных каналах. Их нужно закрыть в первую очередь. Надоела пошлость

АН Анатолий Никольский надо и каналы закрыть, а новые открыть, тогда будет результат. Новые люди с новыми взглядами и новыми форматами и подходами. А если мы все франшизы собрали, откуда может взяться своё видение?

ВБ Владимир Басов А еще куча антисоветчины и поганых криминальных сериалов на всех каналах с морем кровищи и истязаний, делающих молодежь психами и маньяками. И с идиотским лицемерным предупреждением о "сценах курения"... (вот ведь как: сцены убийства и пыток - сколько угодно,а вот курение - ах-ах-ах...) Всех бездарных режиссеришек этого криминального дерьма следует сначала подвергать тем действиям, которые они демонстрируют в своих киновыкидышах.