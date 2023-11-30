ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пишу донос, чтобы закрыли 5 программ на государственных каналах. Их нужно закрыть в первую очередь. Надоела пошлость

Пишу донос, чтобы закрыли 5 программ на государственных каналах. Их нужно закрыть в первую очередь. Надоела пошлость

Пора уже президенту навести порядок в сфере государственного телевидения. Фото Яндекс.Картинки.

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Комментарии
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АН
Анатолий Никольский
надо и каналы закрыть, а новые открыть, тогда будет результат. Новые люди с новыми взглядами и новыми форматами и подходами. А если мы все франшизы собрали, откуда может взяться своё видение?
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7 час.
ВБ
Владимир Басов
А еще куча антисоветчины и поганых криминальных сериалов на всех каналах с морем кровищи и истязаний, делающих молодежь психами и маньяками. И с идиотским лицемерным предупреждением о &quot;сценах курения&quot;... (вот ведь как: сцены убийства и пыток - сколько угодно,а вот курение - ах-ах-ах...) Всех бездарных режиссеришек этого криминального дерьма следует сначала подвергать тем действиям, которые они демонстрируют в своих киновыкидышах.
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5 час.
Майя Maja
Чтобы знать что закрывать это надо все время все это смотреть. Я поражаюсь...откуда у людей столько дневного времени для просмотров всего этого дерьма?! Это сколько же людей сидят и ничего не делают целыми днями...Или это только пенсионеры за которыми кто-то ухаживает , а они только сиднем сидят и кнопки телевизора щелкают?
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5 час.

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