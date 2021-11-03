Италия допускает возможность ревакцинации привитых «Спутником V»

Напомним, что еще в конце сентября посол России в Италии Сергей Разов сообщил, что власти Италии обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной «Спутник V» в национальную систему COVID-паспартов, но когда именно не уточнял.
Напомним, что еще в конце сентября посол России в Италии Сергей Разов сообщил, что власти Италии обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной «Спутник V» в национальную систему COVID-паспартов, но когда именно не уточнял.
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