Су-57 в зоне СВО: новейший российский истребитель, которому нет равных Ирина ВальковаВ условиях современных вооружённых конфликтов, где эффективность боевой авиации играет решающую роль, Россия продолжает демонстрировать свои технологические достижения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сегодня ВС РФ «задвухсотили» больше тысячи нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 21 марта 2025 года и анализ событий в мире
- Ракета накрыла совещание в Краматорске, под завалами остались «перцы» СБУ и «шишки» ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 марта 2025 года и анализ событий в мире
- Россия против Японии: как Путин нанёс удар по уязвимым точкам Токи
Свежие комментарии