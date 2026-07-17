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Бойцы группы «Восток» приступили к освоению управления дронами в тылу

Бойцы группы «Восток» приступили к освоению управления дронами в тылу

Бойцы группировки войск «Восток» противодействуют вражеским беспилотным летательным аппаратам. Для уничтожения целей операторы используют как таранные удары своими дронами, так и дистанционные подрывы, написала «Звезда».

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