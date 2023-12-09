Следственный комитет России проверит историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ имени М.
SHOT: Историка моды Васильева проверит Следственный комитет
Комментарии
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Александр Ткаченко
Самое интересное что против СВО в России в основном выступают пидо.расы и жиды! К чему бы это?
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9 час.
ВГ
Виктор Гутман
Если сволочь, то это навсегда!
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8 час.
Валентин Воробьев
Прогнать этого аляповато разодетого клоуна Васильева вон с плевками народными вослед!
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5 час.
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