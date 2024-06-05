Colorful выпустит суперэксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab — её GPU уже разогн...

Colorful выпустит суперэксклюзивную видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab — её GPU уже разогнали до 3,8 ГГцКомпания Colorful представила на выставке Computex 2024 суперэксклюзивную (читай: супердорогую) видеокарту GeForce RTX 4090 iGame Lab.
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