Глава МИД Турции примет участие во встрече оборонного альянса в Эр-Рияде

Участие в заседании Стратегического политического и оборонного комитета в Эр-Рияде, где обсудят дальнейшее укрепление союза Турции, Пакистана и Саудовской Аравии примет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, 4 октября сообщила пресс-служба турецкого МИД.