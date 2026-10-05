Глава МИД Турции примет участие во встрече оборонного альянса в Эр-Рияде

Участие в заседании Стратегического политического и оборонного комитета в Эр-Рияде, где обсудят дальнейшее укрепление союза Турции, Пакистана и Саудовской Аравии примет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, 4 октября сообщила пресс-служба турецкого МИД.
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