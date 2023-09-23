Особый ритуал: зачем верующие рисуют кресты в доме на Воздвижение Креста Господня 27 сентября АнастасияВероисповедание всегда приносит в нашу жизнь таинственные обряды и символы, которые переплетаются с повседневностью, наполняя ее особым смыслом.