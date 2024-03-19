Магнитные бури в апреле 2024 года: как подготовиться к переменам Елена ГалицкаяВ апреле текущего года ожидаются значительные колебания магнитного поля Земли, которые могут повлиять на наше самочувствие и общее состояние.
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