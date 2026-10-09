🏞️ Благоустройство Сакского курортного парка планируют завершить до конца года Сейчас идёт второй этап благоустройства парка, в рамках которого установят памятник участникам специальной военной операции, обновят скульптуру В.
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