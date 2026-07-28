Великобритания обещает полную поддержку Украине и готова направить военный контингент после окончания конфликта

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на одной из британских военно-морских баз 27 июля 2026 года новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о безусловной поддержке Украины.
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