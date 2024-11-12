Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Вот это я понимаю, а то порция в кокотнице-только губы помазать :))Шикарный жульен с...
  • Марина
    Спасибо за рецепты. Очень люблю гороховое пюре, но долго готовить. Теперь чаще будет такое блюдо на столеТак горох мало кт...
  • татьяна ломакина
    Спасибо большое за рецепт . Завтра же обязательно попробую .Легендарный пирог...

Легендарный пирог "3 стакана" по рецепту моей бабушки. Старый советский рецепт

Легендарный пирог "3 стакана" по рецепту моей бабушки. Старый советский рецепт

Хочу поделиться с вами простейшим советским рецептом, проверенным годами. Это легендарный пирог "3 стакана", для которого не нужно ничего измерять граммами или килограммами, понадобится лишь обычный граненый стакан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
татьяна ломакина
Спасибо большое за рецепт . Завтра же обязательно попробую .
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх