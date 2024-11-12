Легендарный пирог "3 стакана" по рецепту моей бабушки. Старый советский рецепт

Хочу поделиться с вами простейшим советским рецептом, проверенным годами. Это легендарный пирог "3 стакана", для которого не нужно ничего измерять граммами или килограммами, понадобится лишь обычный граненый стакан.
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