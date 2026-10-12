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stroim21

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Как я перестала портить клумбы: 10 ошибок, которые делают цветник неопрятным

Как я перестала портить клумбы: 10 ошибок, которые делают цветник неопрятным

Красивый цветник — это не всегда про дорогие саженцы или редкие сорта. Иногда вкладываешь душу, выбираешь растения с особой тщательностью, а результат всё равно разочаровывает.

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