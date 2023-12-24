Самолёт с игроками ХК "Сочи" ушёл на запасной аэродром в Минводы

Домой спортсмены вернулись с задержкой в несколько часов.Из-за неблагоприятных метеоусловий самолёт с игроками ХК "Сочи", возвращавшимися с матча в Астане, приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах в ночь на 24 декабря.