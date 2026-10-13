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Аргументы и Факты

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Ученые составили химическую карту мозга из 539 областей

Ученые составили химическую карту мозга из 539 областей

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разделили мозг на 539 зон, которые отличаются друг от друга химическим составом липидов.

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