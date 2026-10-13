Ученые составили химическую карту мозга из 539 областей

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разделили мозг на 539 зон, которые отличаются друг от друга химическим составом липидов.
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