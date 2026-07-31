Появились подробности о загоревшемся при ударе ВСУ складе в Пензенской области

Склад в Пензенской области, загоревшийся после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили. Подробности о ликвидации последствий атаки сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
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