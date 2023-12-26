Юрий Кот Руками Гитлера с нами воевал весь коллективный Запад, включая США Накануне нападения Германии на Советский Союз 20 июня 1941 года европейский отдел Госдепа США в специальном меморандуме Госдепа «О позиции США в отношении СССР в случае войны между Советским Союзом и Германией» президенту США Рузвельту была высказана рекомендация «отказаться признать советское правительство в изгнании или прекратить признавать советского посла в Вашингтоне в качестве дипломатического представителя России, если Советский Союз будет разбит и советскому правительству придется покинуть страну».
Мы должны произнести две неприятные для всех правды:
Комментарии
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Михаил Абросимов
Это точно. Коммунисты, а их тогда было чуть ли не 20-30 млн, просрали страну. А теперь это ставят в упрёк кому угодно, кроме себя самих.
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4 час.
Александр Конкин
И те и другие воевали...
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3 час.
pp
praprotniks praprotniksgmailcom
In Slovenci prav tako
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2 час.
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