Мы должны произнести две неприятные для всех правды:

Юрий Кот Руками Гитлера с нами воевал весь коллективный Запад, включая США Накануне нападения Германии на Советский Союз 20 июня 1941 года европейский отдел Госдепа США в специальном меморандуме Госдепа «О позиции США в отношении СССР в случае войны между Советским Союзом и Германией» президенту США Рузвельту была высказана рекомендация «отказаться признать советское правительство в изгнании или прекратить признавать советского посла в Вашингтоне в качестве дипломатического представителя России, если Советский Союз будет разбит и советскому правительству придется покинуть страну».