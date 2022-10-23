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В Архангельске Дом научной коллаборации принимает заявки на обучение по новой программе

В Архангельске Дом научной коллаборации принимает заявки на обучение по новой программе

Маленькие исследователи из столицы Поморья, которые недавно приступили к изучению химии, смогут разобраться с теорией на практике, поработать в специально оборудованных лабораториях университета и погрузиться в проектно-исследовательскую работу.

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