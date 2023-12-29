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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Имбирное обертывание: как «растаял» мой живот

Все наверное уже знают о том, что имбирь — отличный жиросжигатель. Он часто используется в составе различных смесей для похудения и жиросжигательных напитков, да и просто добавляется в чай, вызывая улучшение перистальтики, очищение кишечника и ускорение обмена веществ.

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