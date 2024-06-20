Индексация пенсий работающим: неполученная за 8 лет сумма вернется — Исаев

Работающие пенсионеры не потеряют ни копейки недополученной за восемь лет индексации пенсий. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя законопроект об индексации пенсий данной категории граждан, сообщает 20 июня РИА Новости.