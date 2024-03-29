Ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов пройдет в Барнауле

В составе команды "Team Tutberidze" выступят выдающиеся спортсмены и звезды сборной России "Team Tutberidze" в среду, 3 апреля, представит в Барнауле удивительное шоу, объединяющее лучших фигуристов и воспитанников тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
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