Тот, кто открыл самую вкусную кухню в мире

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Он всю жизнь колесил в поисках рецептов и прочих знаний. Сытные маршруты Сырникова прослеживаются в его путевых заметках: «Приехал на Вологодчину посмотреть на тамошний снетковый промысел и на блюда из снетка».