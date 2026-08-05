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Тот, кто открыл самую вкусную кухню в мире

Тот, кто открыл самую вкусную кухню в мире

Он всю жизнь колесил в поисках рецептов и прочих знаний. Сытные маршруты Сырникова прослеживаются в его путевых заметках: «Приехал на Вологодчину посмотреть на тамошний снетковый промысел и на блюда из снетка».

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