Собянин: Москва реализует крупнейшую программу модернизации здравоохранения

В столице открываются новые медицинские объекты В Москве в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется крупнейшая в своей истории программа модернизации инфраструктуры медицинских учреждений.
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