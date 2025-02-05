Владимир Зеленский потребовал от Запада дать киевскому режиму ядерное оружие. В интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану глава киевского режима заявил, что из-за западных партнеров путь Украины в НАТО может занять десятилетия.
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