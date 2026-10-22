Пакистан: Трое боевиков были убиты во время столкновений с силами безопасности на строительной площадке на шоссе Гвадар между Зеро-Пойнт и полицейским участком Мужани в Гвадаре, провинция Белуджистан, 22 октября.
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