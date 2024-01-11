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Иностранной блогерше пришлось прятать лицо после процедуры «русские губы»

Иностранной блогерше пришлось прятать лицо после процедуры «русские губы»

Иностранной блогерше Лозз пришлось скрывать лицо после того, как ей неудачно провели процедуру «русские губы» (Russian lips – косметологическая процедура, в результате которой форма губ напоминает бантик из-за вздернутой части верхней губы.

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