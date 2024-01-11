Иностранной блогерше пришлось прятать лицо после процедуры «русские губы»

Иностранной блогерше Лозз пришлось скрывать лицо после того, как ей неудачно провели процедуру «русские губы» (Russian lips – косметологическая процедура, в результате которой форма губ напоминает бантик из-за вздернутой части верхней губы.
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