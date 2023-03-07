Военное обозрение

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На Авдеевском направлении ОБТФ «Каскад» с помощью БПЛА «Ланцет» нанесён удар по миномёту ВСУ образца 1950 года

На Авдеевском направлении ОБТФ «Каскад» с помощью БПЛА «Ланцет» нанесён удар по миномёту ВСУ образца 1950 года

На Авдеевском фронте дрон-камикадзе ОБТФ "Каскад" нанес удар по раритетному 240-мм буксируемому миномёту М-240 образца 1950 года ВСУ в районе населенного пункта Бердычи, расположенного на север от Авдеевки.

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