«Переломный момент»: аналитики спрогнозировали изменения на рынке вторичного жилья

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Стагнация цен на вторичное жилье в одних крупных российских городах и незначительный рост в других – такую картину рынка за последний месяц зафиксировали аналитики федеральной компании «Этажи».
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