Генерал НАТО Бридлав: бездействие Запада приведет к разгрому Украины

Украина проиграет России, если западные страны перестанут помогать Киеву. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, слова которого передает Newsweek.
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