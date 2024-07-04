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Происшествия

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В Оренбургской области полицейские и общественник провели мероприятие ко дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

В Оренбургской области полицейские и общественник провели мероприятие ко дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

В школе имени М.И. Калинина г. Бугуруслана специалисты ГАУЗ «Оренбургский областной клиническим наркологический диспансер» заведующий отделом профилактики наркологических расстройств, член Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское» Анна Пьянкова, медицинские психологи Евгения Маслова и Виолетта Шмаль провели для школьников интеллектуальную игру «Тайны здоровья».

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