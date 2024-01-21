Российские бойцы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников

РИАМО - 21 янв. За последние сутки российские военнослужащие нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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