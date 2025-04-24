А давайте узаконим "лОжить", "ихним" - чего уж тут стесняться. Раньше русский язык был под защитой.
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А давайте узаконим "лОжить", "ихним" - чего уж тут стесняться. Раньше русский язык был под защитой.
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