«Джонсон подкуплен и за взятку поставил закон о финансировании войны на Украине». Республиканцы выступили против инициативы однопартийца

Американский телеканал CNN сообщил, что несколько американских законодателей-республиканцев подвергли критике план своего однопартийца спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по выделению средств на помощь Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.
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