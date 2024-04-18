«Джонсон подкуплен и за взятку поставил закон о финансировании войны на Украине». Республиканцы выступили против инициативы однопартийца

Американский телеканал CNN сообщил, что несколько американских законодателей-республиканцев подвергли критике план своего однопартийца спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по выделению средств на помощь Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.