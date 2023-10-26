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Каковы результаты промежуточного финиша Лиги Чемпионов?

Каковы результаты промежуточного финиша Лиги Чемпионов?

В ночь на четверг, 26 октября, завершился первый круг самого престижного еврокубка. Больших сенсаций не было, зато дебютировал в Лиге еще один россиянин, экс-динамовец Арсен ЗахарянВ ночь на 26 октября завершился первый круг Лиги Чемпионов.

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