Березовский: Зеленский не признает Крым, чтобы удержать внимание мировых СМИ

Президент Украины преследует меркантильные интересы Представитель Министерства иностранных дел России в Симферополе Артем Березовский заявил, что Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за меркантильных интересов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии