Паскаль Верляйн вышел в лидеры сезона Формулы Е

Formula EЧемпионат мира по гонкам электромобилей в классе Формула Е вышел на финишную прямую — в Великобритании проходят две заключительные гонки сезона-2024/25, по итогам которых будет определён новый обладатель титула.
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