Масленица в кинопарке «Москино»: чем будут удивлять гостей

Праздновать Масленицу в кинопарке «Москино» будут 1 и 2 марта. Гостям предложат посмотреть спектакли «Широкая Масленица», поучаствовать в мастер-классах по выпеканию блинов, играх «Закрутиха», «Петушиные бои», городки, спеть любимые песни и частушки.