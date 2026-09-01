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Районная неделя

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Собянин: до конца 2026 года на Москве-реке заработают три новых причала

На третьем и четвертом регулярных маршрутах Москвы-реки до конца года должны открыть три причала. Сергей Собянин сообщил, что третий маршрут продлят и добавят к нему Красные Холмы.

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