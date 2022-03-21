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Депутаты Петербурга поддержали идею освободить ветеранов от уплаты налога на подарки

Речь идет о презентах, преподнесенных из внебюджетных источников. Бюджетно-финансовый комитет Санкт-Петербурга поддержал инициативу полностью освободить от налогов подарки для ветеранов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

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