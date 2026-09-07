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Рамблер

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Светлаков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Светлаков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Актер Сергей Светлаков заявил, что у него нет проблем со здоровьем, а детокс-клинику он посещает ради полного чекапа организма и отдыха.

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