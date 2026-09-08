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Пресс-конференция Артеты перед матчем с «Наполи» отменена из-за задержки рейса «Арсенала». УЕФА не оштрафует клуб в связи с форс-мажором

Из-за задержки рейса « Арсенала » пресс-конференция перед матчем с « Наполи » отменена. Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в Неаполе завтра, 9 сентября.

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