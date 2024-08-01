10 таинственных древних татуировок

Невероятно древние и таинственные. Татуировки являются одной из самых древних форм боди-арта. Но поскольку татуировки наносят на кожу человека, которая очень быстро сгнивает после его смерти, сохранились лишь очень редкие примеры этого искусства, датируемые древними временами.