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Как "химичат" с овощами на рынках: Факты от продавцов, которые нужно знать при покупке у "гостей"

Как "химичат" с овощами на рынках: Факты от продавцов, которые нужно знать при покупке у "гостей"

Выявлены факты от продавцов, которые нужно знать каждому при покупке товаров у "гостей". Стало ясно, как "химичат" с овощами и фруктами на рынках, чтобы те подольше сохраняли привлекательный вид.

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