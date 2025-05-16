Врач Алиев: в ближайшие 20 лет ученые смогут выращивать полноценные зубы

Сейчас у каждого пятого россиянина в возрасте до 45 лет есть пять и более отсутствующих зубов. Эта проблема стояла перед человечеством всегда — изобретение имплантации зубов стало прорывом в стоматологии и уровне жизни, пациенты могли вновь обрести улыбку.